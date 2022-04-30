新北國中小教師甄選 應考需打2劑疫苗或陰性證明

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（中央社記者沈佩瑤新北30日電）新北市教育局今天說，今年新北國中小教師甄選開缺1125名，即起開放報名，應考當天禁止陪考、飲食，並需出示打疫苗2劑且滿14天或檢測陰性證明，若未能提出者將不得應試。

新北市政府教育局發布新聞稿指出，新北市111學年度國小暨幼兒園教師甄選缺額共計1006名、國中教師甄選缺額共計119名，4月29日起開放考生報名。

國小暨幼兒園教師甄選部分，初試報名時間為4月29日至5月3日，並於5月29日備妥應試文件準時應考，錄取名單將於6月2日晚上9時公告。

複試於6月19日採現場親自或委託報名與資格審查、6月26日舉行考試，並將於6月27日公告複試成績、6月29日公告錄取名單。

至於國中部分，初試報名時間為4月29日至5月5日，並於6月11日備妥應試文件準時應考，錄取名單將於6月17日晚上9時公告。

複試於6月22日採現場親自或委託報名與資格審查、7月2日舉行考試，複試成績將於7月4日公告、7月6日公告錄取名單。

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教育局提醒，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，應考當天禁止陪考、飲食，考生進入考場，須準備應試通知單、身分證件、健康聲明切結書，並出示接種紀錄卡（小黃卡）、健保卡（有張貼疫苗接種日期）或疫苗接種數位證明等其中一種，證明接種COVID-19疫苗2劑且滿14天。

倘因故未接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，則需提供3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，以保護考生及工作人員健康，若未能提出相關證明將不得應試。（編輯：李錫璋）1110430