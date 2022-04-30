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澎湖馬公海灘披新衣 綠藻覆蓋宛如草原添美意

2022/4/30 15:02
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（中央社澎湖縣30日電）澎湖縣馬公市重光海堤步道的岸際潮間帶沙灘，最近幾乎遭綠藻覆蓋，讓岸際海邊宛如一處綠色大草原般景象，更加美「綠」迷人。

馬公市觀音亭至重光海域的岸際沙灘，今天被晨運的民眾發現整個岸際沙灘幾乎都遭綠藻覆蓋，綿延有4公里，海水裡還帶有大量的藻類，退潮時就留在沙灘上，宛如一片綠色草原般，非常壯觀。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅告訴中央社表示，澎湖岸際出現大量的藻類為「石篿」，平時生長在有機質較高的潮流及平緩水域，每年2至5月是盛產期，可能是連日高溫，水溫逐漸上升，不利生長，導致生長在礁岩的綠藻脫落，隨著海潮漂流而布滿岸際沙灘。

謝恆毅指出，石篿是一種薄平、有固著器的綠藻植物，又稱為綠藻、海萵苣等，澎湖人稱為大葉菜，藻體呈草綠色或淺墨綠色的薄葉狀，可達5至30公分，在全台皆可見到。

謝恆毅表示，石篿每年2月至5月是盛產期，雖可食用，但不像海菜的柔軟細緻，大部分都作為飼料或肥料，早年養豬戶還利用作為養豬的飼料。（編輯：戴光育）1110430

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