國民黨北市大安文山區議員初選 楊植斗高揚凱勝出

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）2022年中國國民黨台北市議員第6選區（大安、文山）現任加新人共11人登記，參選爆炸。台北市黨部今天公布民調結果，因現任議員不參與初選，初選新人由楊植斗和高揚凱勝出。

第14屆台北市議員初選，國民黨這次分兩梯次登記，共計44人要爭取提名33席，其中第6選區（大安、文山）現任加新人共11人登記，參選爆炸。

國民黨台北市黨部發布新聞稿表示，黨內第6選區初選已於4月28、29、30日進行電話民調，並於今天公布民調結果，由楊植斗與高揚凱勝出，擊敗其他競爭對手曾獻瑩、周家宏和徐正文。

台北市黨部表示，由於第6選區現任議員不參與初選，初選勝出者楊植斗、高揚凱將和現任議員一起投入2022年底三合一第6選區市議員大選，團結一致全力爭取勝選。

另，第6選區現任市議員為王欣儀、李柏毅、徐弘庭、耿薇、陳錦祥和鍾沛君。

台北市黨部指出，這次辦理初選民意調查都秉持公平、公正、公開的方式進行，所有程序都依據黨內相關規定辦理，可受外界公平，且這次委託執行的民調機構及執行民調時間，都經由登記參選者協調決定，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義的電話都已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

台北市黨部表示，依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，台北市黨部說，今天第6選區由楊植斗與高揚凱贏得初選，5月中旬前將一併與現任市議員提報中央選策會核定。（編輯：李亨山）1110501