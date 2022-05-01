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台鐵五一集體休假僅11司機員執勤 王國材自評疏運過關盼端午勿重演
首頁 / 地方

桃機工程營造商疑倒閉欠薪 2日將召開調解會

2022/5/1 20:24
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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）桃園國際機場第三航廈工程標案的營造商偉銓營造，五一勞動節傳出無預警倒閉，公司約30名員工領不到薪資，已向桃園市政府求助，勞動局表示，明天將在桃園市勞工教育大樓召開調解會。

偉銓營造有限公司員工向媒體投訴表示，公司疑因資金調度有問題，約有30名員工未領到4月薪資，原本期望在勞動節前能有轉機，但員工回公司想詢問後續狀況，卻找不到相關負責主管，如今領不到薪資，懷疑公司恐已無預警倒閉，棄員工不顧的惡劣行徑，讓員工感嘆今年的五一勞動節很難過。

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桃園市政府勞動局晚間告訴中央社記者，已在4月8日接獲勞工的申請，將依申請人所選定方式，明天上午在桃園市勞工教育大樓召開調解會，同時也已經通知雙方出席，一切都是依法辦理，絕對沒有任何延宕。

桃園國際機場公司表示，已接獲相關訊息，後續也將持續追蹤了解，東元電機與偉銓營造是聯合承攬第三航站區興建計畫中的第八標能源中心興建標案，工程經費約新台幣60億元，偉銓約佔1/5。桃機工程人員透露，東元將尋找其他營造廠合作，不會影響相關工程。（編輯：張銘坤）1110501

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