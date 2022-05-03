立委蔡適應確診 國會辦公室清消助理居隔

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）立法委員蔡適應今天表示，他上午在家快篩呈現陽性反應，隨即前往醫院PCR核酸採檢陽性確診，國會辦公室在立法院協助下清消，國會助理快篩都是陰性，目前居家隔離中。

民進黨籍立委蔡適應今天透過新聞稿表示，由於立委工作時常接觸不特定民眾，所以他有定期篩檢習慣，今天上午在家快篩呈現陽性反應後，隨即前往醫院PCR採檢，得知確診後，立即遵照中央流行疫情指揮中心4月25日起關於重點疫調規定，通知過去2天內的密切接觸者。

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蔡適應說，因昨天曾赴立法院質詢，國會辦公室在立法院協助下進行清消，曾接觸的國會助理經快篩後目前均為陰性，並自今天起展開3+4的居家隔離。

蔡適應表示，待收到簡訊通知會填寫「確診個案自主回報疫調系統」，目前身體狀況暫無大礙，在家1人1室隔離靜養中並感謝各界關心；至於服務處部份，因近日無密切接觸仍維持正常運作，民眾如有服務需求，歡迎透過電話、網路聯繫。（編輯：陳仁華）1110503