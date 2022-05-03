馬偕三總加入 北市共9處快篩陽性公費PCR採檢

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）避免擠壓急診醫療量能，台北市醫院陸續開設快篩陽性防疫門診，除了原7家社區篩檢站外，三軍總醫院及馬偕紀念醫院今天加入行列，共計9處可以讓快篩陽性的民眾公費PCR採檢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不斷延燒，台北市衛生局發言人紀玉秋今天透過視訊記者會表示，今天新增4806例本土病例，共1萬2367名確診者正在居家照護、2862人被居家隔離，專責病房空床率截至昨天傍晚6時為38%、540床。

紀玉秋指出，為有效善用醫療量能，萬芳、關渡及聯合醫院7家公費篩檢站已轉型為快篩陽性防疫門診，並新增三軍總醫院、馬偕紀念醫院加入行列，供快篩陽性者採預約或隨到隨做PCR採檢，並有醫師可以在診療後開立藥物。

紀玉秋提醒，民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀，請先快篩再就醫，若結果為陽性，請將快篩試劑密封後帶至防疫門診PCR，勿搭乘大眾交通工具，一般無症狀民眾則勿前往防疫門診或急診，避免交叉感染。

台北市副市長黃珊珊下午受訪時預告，北投士林科技園區篩檢站明天起提供「車來速」PCR篩檢，一天量能約1200人，榮民總醫院也會在明天加入開設防疫門診，如此一來台北市將有11處可讓快篩陽性的民眾公費PCR採檢。

此外，紀玉秋表示，考量部分民眾無法上網預約，仍開放台北車站及捷運松山站2處中型接種站3日至8日提供現場掛號疫苗接種服務，但名額有限，請民眾以預約系統或各大醫院門診掛號為主，避免人潮聚集。（編輯：李錫璋）1110503