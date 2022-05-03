竹縣居隔關懷包改成防疫包 僅供快篩試劑和手冊

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新竹縣3日新增333例確診，縣府指出，為集中防疫資源，原發送給居家隔離者的糧食等物資「關懷包」，改提供「防疫包」，內容物為快篩試劑和居家照護/隔離關懷手冊。圖為關懷包內容物，有泡麵、手冊與酒精濕巾等。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣今天新增333例確診，縣府指出，為集中防疫資源，原發送給居家隔離者的糧食等物資「關懷包」，改提供「防疫包」，內容物主要是快篩試劑和居家照護/隔離關懷手冊。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣今天新增333例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，都是輕症或無症狀。目前，居家隔離人數為365人，居家照護人數為832人。

縣府指出，由於居家隔離者，只要3天隔離期滿後，第4天起快篩陰性就可出門，因此，原發送給居家隔離民眾的「關懷包」內有食品等物資，需求降低，則改發「防疫包」。「防疫包」內容物是快篩試劑和居家照護/隔離關懷手冊。

另外，提供給居家照護者及居家檢疫者的「關懷包」部分，內容物仍提供泡麵、餅乾、罐頭等食物和酒精濕巾。

縣府表示，針對居家照護、居家檢疫者發送的關懷包，由民政處協調村里幹事系統發放。居家隔離者發送的防疫包，則由衛生局發放。（編輯：李錫璋）1110503