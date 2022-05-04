更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨
首頁 / 地方

議員質疑PCR量能、站點不足 北市：已加設車來速

2022/5/4 16:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市議員苗博雅質詢，市長柯文哲日前提到北市檢測PCR量能3萬多人次，是含公費、自費、急診，篩檢量能及站點根本不足；市府今天說，已加設「快篩陽急門診」車來速。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅昨天在北市議會大會質詢指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，北市社區篩檢站量能不足，導致檢測核酸檢測（PCR）民眾塞滿醫院急診室，目前北市能做的篩檢量為多少？

列席的衛生局長黃世傑答詢，中央公布北市醫院能做檢驗最大量能為3萬多人次，其實今年疫情爆發前，北市設7家公費篩檢站，但篩檢人數時增時減，疫情爆發後，篩檢人數上升，北市就通知醫學中心等陸續加入協助。

苗博雅接著詢問，柯文哲日前開記者會提到北市篩檢PCR量能達3萬1616人次，其實是公費篩檢加自費篩檢和急診室篩檢的統計數據，根本是玩文字遊戲，且北市設7家篩檢站，以4月27日為例，當天總數只有4200個名額，但確診數持續增加，篩檢PCR量能及站點根本不足，建議北市執行篩檢分流、增設社區篩檢站。

黃世傑答詢，3萬多人次是實驗室量能，目前已跟各大醫學中心合作，陸續會加入協助篩檢。

台北市政府發言人陳智菡今天回應，市長柯文哲2日提及4000多人次是北市7家公費篩檢站的量能，若再加上其他自費篩檢、急門診篩檢，北市採檢PCR總量能可達3萬人次。

她指出，北市府今天在北投士林科技園區加設「快篩陽急門診」車來速，一天PCR篩檢量能可達1200人次，因應疫情升溫需求。（編輯：李錫璋）1110504

延伸閱讀
台北市議會採檢464人 侯漢廷及5工作人員確診北市增287例本土個案 足跡一蘭拉麵等餐廳北市疫情累計485件違規 1149萬元罰鍰尚未繳納
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族