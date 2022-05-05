減塑綠生活 澎湖首創循環友善商圈

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（中央社澎湖縣5日電）澎湖縣政府推動減塑綠生活，首創全國第一個涵蓋食、住、行、育、樂的「循環友善商圈」區域，期盼每個人從自身做起，邁向淨零綠生活目標。

今年是澎湖環保年，縣府環保局推出「減塑綠生活 菊島旅遊趣」循環友善商圈活動，今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、縣府秘書長盧春田與環保局長陳高樑等人共同啟動，除實地了解村里資收站與智慧回收機作業情形外，也表揚馬公航空、澎湖車船處、海洋公民基金會等12家公民營環保盃借用服務站。

劉陳昭玲表示，今年是澎湖環保年，環保局在執行減塑綠生活的作為，獲得肯定，但在觀光發展上，環境清潔也非常重要，其中重要的智慧回收機設置的數量較少，應該在各觀光景點再加強，讓每個景點更加乾淨。

賴峰偉則表示，澎湖環保年就如同心靈環保，每個人從自身的圓心做起，無論在陸地或海洋的每一角落，進行善的循環，向上提升，我們的陸地、海洋或沙灘，就會變得乾淨，讓人親水。

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澎湖環保局表示，「減塑綠生活 菊島旅遊趣」循環友善設施，單單智慧回收機自民國109年9月推動迄今，累積瓶量以600ml的塑膠瓶容量計算，高達9萬4633公升，相當於減少15萬7722個塑膠瓶，循環借用杯也減少2萬2776個，數量非常可觀。

澎湖環保局在環保年今年首推「減塑綠生活 菊島旅遊趣」循環友善設施，在澎湖本島再推出澎湖機場、馬公中正、南海與三多等4處商圈的區域友善區域，包含了食、住、行、育、樂等循環友善設施與服務，期邁向淨零綠生活目標。（編輯：黃世雅）1110505

澎湖縣政府環保局推出「減塑綠生活 菊島旅遊趣」循環友善商圈活動，5日舉行啟動記者會，介紹村里資收站與智慧回收機作業情形等。中央社 111年5月5日