兒童快篩陽有症狀 高雄9醫院4篩檢站可看診評估

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高雄市政府宣布在9間醫院、4大社區篩檢站7日起開設小兒特診。（高雄市政府提供）

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄市政府今天宣布在9間醫院、4大社區篩檢站7日起開設小兒特診，針對快篩陽性且開始有咳嗽、輕微發燒等症狀的兒童，可以給小兒科醫生看診評估是否需住院，或現場開藥並採檢PCR。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄新增1136例COVID-19確診，是疫情發生以來高雄首次破千例。高雄市長陳其邁在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上說，小朋友染疫家長會很緊張，市府也非常在意，尤其2歲以下小朋友，最好還是讓醫生先看一看、評估一下是不是要先住院，讓家長比較放心。

高雄醫師公會醫師賴聰宏說明，小朋友都是家長的心肝寶貝，大家也都非常關切，萬一家裡有群聚感染，父母自己快篩陽性，小朋友篩出來也是陽性，有咳嗽、流鼻水、甚至輕微發燒等症狀，為了避免大家都緊張擠到醫學中心急診，高雄市政府有區分2種處理方式。

賴聰宏說明，如果小朋友快篩陽性又有症狀，7日起可以到9大地區醫院附設小兒快篩陽性特別門診；衛生局開設的楠梓射箭場、岡山巨輪路口、高雄展覽館旁新光停車場、小港森林公園站4大社區篩檢站，也將有小兒科醫師駐診。

小兒科醫師會現場進行看診、做PCR採檢，並評估是否需要住院，如果症狀不嚴重，會先給藥，再回家等候採檢通知；如有住院需求，則立刻由醫院收治。

若還沒有症狀，賴聰宏說，21社區篩檢站都有篩檢PCR，可以帶小朋友去採檢，採檢完回家等候採檢通知。

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台灣兒科醫學會常務理事王玲說明，COVID-19和一般感冒症狀很難區分，因此如果小朋友有類似感冒症狀，希望先到診所進行評估，會在戶外看診、給藥、並且快篩，也會評估是否需要住院。如果評估需要住院，不管快篩陰性或陽性，都會直接轉9大醫院，快篩陰性且沒有嚴重症狀，會讓家長帶回照顧；如果快篩陽性，則讓家長帶到21社區篩檢站做進一步PCR採檢。

根據高雄市政府衛生局資料，開設小兒特診的醫院包含，高雄榮總、高雄長庚、高醫大附醫、義大醫院、聯合醫院、國軍高雄總醫院左營分院、阮綜合醫院、市立岡山醫院、部立旗山醫院等。（編輯：謝雅竹）1110505

（高雄市政府提供）

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