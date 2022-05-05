基隆全市17所9年級 11日至20日採遠距教學

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為降低染疫風險並讓考生安心準備國中教育會考，基隆市長林右昌5日宣布，全市共17所國中9年級學生，11日至20日原則上採取遠距教學。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）國中教育會考將於21、22日舉行，為降低染疫風險並讓考生安心準備，基隆市長林右昌今天宣布，全市共17所國中9年級學生，從11日至20日原則上採取遠距教學。

林右昌下午在市府接受媒體訪問表示，國中會考21日、22日登場，對考生而言是很重要的一場測驗，市府教育處與全市國中校長討論過後達成共識，決定全市國中9年級（含市立高中國中部3年級）從11日至20日原則上採取遠距教學，降低考生可能因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或被匡列居家隔離而影響到會考。

林右昌也提醒，考試期間不開放家長陪考，由國中學校組成考生服務隊，提供考場服務，為配合考場學校防疫量測體溫措施，請提早30分鐘以上到達考場，進入考場請全程佩戴口罩，除用餐及飲水外，請勿將口罩拿下，用餐時請保持社交距離且切勿交談。

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此外，林右昌指出，基隆市今天新增924例確診病例，雖接連2天確診人數下降，不過，全國確診人數仍是上升趨勢，基隆市未來確診人數應該也會跟著趨勢到達頂點，當社會達成群體免疫後才會下降，市府會持續觀察。

林右昌說，從過去清零到現在與病毒共存，市府現階段工作重點在於維持市民正常生活、政府機關正常運作，讓大家買菜有得買、搭車有得搭，確診人數雖然會增加，但是以和緩方式上升，避免出現國外等比級數型成長，讓醫療和社會體系無法負荷。（編輯：屈享平）1110505