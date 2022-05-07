花蓮市區停車需求大 將增設近800汽機車停車格

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮市區停車空間有限，縣府多次會勘，與當地民眾協調，確定將在中華路、中正路及和平路等商圈劃設約638格機車格及158格汽車格，也規劃身心障礙、婦幼專屬車位。

花蓮縣政府建設處今天說明，民眾反映中華路、中正路及和平路等商圈，經常找不到路邊停車格，沿路繞駛尋找停車位加上市區路幅狹小，易造成交通堵塞。

建設處指出，經辦理土地協調、規劃研議，並與當地里長、民意代表及相關單位召開規劃說明會，預計增設至多約638格機車停車格、158格汽車停車格，並依法設置身心障礙、婦幼專屬車位。

建設處指出，路邊停車格規劃須考量道路路型、寬度、停車供需、救災救護等因素，即日起至13日將依當地里長、商家及民眾需求，逐一調整停車格設置，再開始劃設。

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建設處盤點，目前花蓮市共1088格路邊收費停車格，截至4月底，已陸續增加13處路外收費停車場，目前花蓮市民間設置路外收費停車場共46處，可提供4800多格停車格，縣府公告獎勵停車實施要點，鼓勵民眾將閒置土地活絡運用。

建設處指出，鄰近市區公有停車場分別有尚志橋旁停車場、花蓮市鬼椒麻辣王旁、吉安鄉東里一街與東海一街公共停車場、花蓮市富裕二街與裕民路公共停車場、花蓮市國興一街與國聯四路公共停車場共5處。（編輯：郭諭儒）1110507