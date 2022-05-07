高雄恐再添議員確診 李眉蓁快篩陽性有症狀

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市無黨籍議員黃捷今天上午收到PCR陽性通知，成高雄首名確診議員，晚間再有議員快篩陽性，國民黨籍議員李眉蓁說，自己今天有喉嚨痛等症狀，快篩陽性，正在等待PCR結果。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，李眉蓁晚間在臉書表示，自己今天覺得喉嚨痛、骨頭痠痛，就立即就做了快篩，結果呈現陽性，目前仍在等待PCR結果，整體症狀無大礙。

李眉蓁說，團隊同仁已立即啟動應變措施，即起所有行程取消或改期，並要求所有同仁立刻進行快篩檢驗，並以最後接觸日起算，依照「3+4」居家隔離方式，啟動預防性隔離。

李眉蓁表示，即起服務處休息至11日，休息期間議事、民眾服務改為遠端視訊、線上及電話服務，服務不間斷。自己則會利用隔離期間研究議題、準備質詢內容，並將透過遠端視訊，持續進行問政，確保工作不會停歇。

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高雄市議會近期在進行市政總質詢，黃捷、李眉蓁原定分別於13、19日質詢。高雄市議會秘書長黃錦平表示，2人最近出入議會的時間很少，議會會再與她們聯繫，確定是否需要協調換到比較後面的時間，等治療、隔離期滿再來質詢，若議員想要視訊質詢，議會也有準備，目前整體議程不受影響。

高雄市議會原定今天晚上於市立文化中心圓形廣場舉辦「邀請母親來看戲-馨香五月，母愛永恆」活動，由明華園戲劇總團演出「劍神呂洞賓」。但因應疫情升溫，議長曾麗燕昨天在正式開議前，就宣布活動取消。（編輯：謝雅竹）1110507