不舒服去診所就好 高雄3醫師公會聯合呼籲勿擠急診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄3大醫師公會理事長8日在高市防疫記者會呼籲，民眾如果身體不舒服，先到診所就醫，不要擠大醫院急診，排擠醫療量能也增加自身風險。中央社記者曾以寧攝 111年5月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄3大醫師公會理事長今天出席高市防疫記者會表示，預估4、5天後病人會增加2倍，民眾如果身體不舒服，先到診所就醫，不要擠大醫院急診，排擠醫療量能也增加自身風險。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，高雄市1111家基層診所從1月23日開始就會為有上呼吸道症狀的病人發給快篩試劑，從4月上旬開始快篩量增加到每天約有3000人次，到昨天為止已發現1399名確診個案。

陳其邁說明，輕重症應該確實分流，大醫院的病床，要留給有需要的人，沒有需要的人不要去擠急診，「因為你一個人進去，就擠掉一個需要病床的人」。而且與病人熟識的基層診所醫師，更能掌握病患狀況。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，如果以Rt值1.2計算，4、5天病人就會增加2倍，確診人數會越來越多，呼籲民眾有到診所就好，不要去大醫院。去大醫院急診不僅要等很久，甚至有可能本來沒有染疫，反而會被傳染到。

高雄市醫師公會理事長朱光興表示，高雄目前有呼吸道症狀到診所就醫後，醫生都會給快篩試劑並給藥，如果快篩陽性，可到23個社區篩檢站PCR。診所在初期就會適當處理，避免民眾從輕症轉為重症。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏提醒，如果民眾快篩陽性、或進一步PCR採檢陽性，都要通報當初看診的醫師。診所醫師就可以協助通報到衛生所，或甚至納入視訊診療照顧的對象，萬一過程中身體有甚麼問題，都可以與醫師聯絡，如果病情有變化，更能及時關懷、處理。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增2010例確診個案，轉銜外縣市、重複通報、境外移入共26例，居隔轉陽167例、外縣市旅遊史61例、密切接觸者1703例、特定娛樂場所14例、新案疫調中39例。（編輯：黃世雅）1110508

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）