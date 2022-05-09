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雲林縣警局同辦公室多人確診 啟動備援人力因應

2022/5/9 18:14（5/9 18:46 更新）
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雲林縣警察局從上週至9日已有10人感染COVID-19，其中刑大二組出現職場傳播，全組8人有6人染疫，警方強調，確診10人皆在內勤單位，辦公室已完成清消，各單位也有備援人力，警力調度沒有問題。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年5月9日
雲林縣警察局從上週至9日已有10人感染COVID-19，其中刑大二組出現職場傳播，全組8人有6人染疫，警方強調，確診10人皆在內勤單位，辦公室已完成清消，各單位也有備援人力，警力調度沒有問題。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年5月9日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣警察局從上週至今已有10人感染COVID-19，其中刑大二組出現職場傳播，全組8人有6人染疫，警方強調，確診10人皆在內勤單位，各單位也有備援人力，警力調度沒有問題。

根據雲林縣警察局統計，從上週至今天下午4時止累計有10名員警感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），包括西螺警分局1人、北港警分局1人、雲林縣警局外事科1人、交通隊1人，而刑警大隊二組有6人。

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雲林縣警察局表示，刑大二組有人6日晚間感覺身體不適，經快篩陽性，PCR採檢陽性確診，立即通報相關單位和採檢另外7名同辦公室的員警，截至今天下午4時此單位已有6人確診，另2人採檢陰性且無症狀，今天正常上班，並安排其他業務單位支援。

雲林縣警察局指出，10名確診者皆在內勤單位服務，不會與洽公民眾接觸，民眾到警局洽公不需擔心，同時雲林縣警察局每週固定清消一次，各科室也有備援人力，警力調度沒有問題。（編輯：李錫璋）1110509

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