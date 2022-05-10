台中永豐棧酒店積欠薪資 業者：5月分期發放

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台中市永豐棧酒店受疫情影響積欠員工薪資，業者表示，5月起以每週分期方式發放積欠的3月份薪資。（圖取自facebook.com/TempusHotelTaiwa）

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市在地老字號永豐棧酒店營業受到疫情影響，積欠員工薪資，業者表示，與員工協商結果，5月起以每週分期方式發放積欠的3月份薪資；至於4月份薪資，公司通知今天正常發放。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊飯店及餐飲業，營業逾20年的永豐棧酒店，傳出積欠員工薪資，台中市勞工局對此表示，4月已受理4名員工申請勞資爭議調解案。

永豐棧酒店業務經理何天翰接受媒體採訪時表示，公司是每月10日發放上個月薪資，4月10日沒有正常發放3月份薪資，跟員工協商結果，從5月份起以每週分期方式發放積欠的薪資，公司一直都有積極處理，而4月份的薪資，公司已通知今天會正常發放。

何天翰指出，從疫情發生以來，公司從來沒有主動裁員或減薪，如有員工想要離職，公司也盡力挽留，但因疫情影響，人事部分採遇缺不補，目前還有約200名員工，館內招牌阿利餐廳都仍正常營運中，而向來具口碑的風尚西餐廳也準備轉型營運。

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勞工局表示，今年4月受理4名員工申請勞資爭議調解案，經了解，該公司現仍營運中，因營運狀況不佳而積欠2至4月工資，負責人籌措資金中，該公司於調解會上同意給付工資、加班費等事項，並自5月10日起分期給付。

勞工局指出，將持續關心該公司是否依調解紀錄履行，若未依約履行，勞方得向法院聲請強制執行並暫免繳裁判費及執行費，保障應有權益；另勞工局將派員實施檢查，如發現該公司有未依規定給付工資、加班費等情事，將依違反勞動基準法規定，各裁處2至100萬元罰鍰。（編輯：卞金峰）1110510