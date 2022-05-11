9議員組專案小組查陳信瑜涉行政不中立案

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立及使用特支費爭議，北市議會大會日前決議設專案小組調查，議會今天宣布政黨協商決議，由9名議員組專案小組。

陳信瑜日前遭指與工會代表茶會時，替北市副市長黃珊珊助選惹議，國民黨籍北市議員游淑慧爆陳信瑜特支費有疑慮。北市議會民政委員會4月間開專案報告會議，因台北市政府未提供陳信瑜特支費明細，引發議員不滿。

台北市議會4日召開大會決議組專案小組調查陳信瑜涉及行政不中立爭議。

北市議會今天召開大會，宣布經政黨協商後，調查陳信瑜專案小組推派名單分別為國民黨4席、民進黨3席、新黨1席、無黨籍1席，召集人由擔任專案小組委員推選。

議會表示，專案小組成員名單近期可出爐，確定名單後，預估本週可開會討論調查等內容。

國民黨籍北市議員鍾沛君在議場發言指出，上週議會大會要求北市府提供陳信瑜特支費明細，至今卻未收到相關資料或說明；同黨議員游淑慧說，市府根本不在意議會大會決議。

議長陳錦祥在台上要求市府聯繫人通知市府相關單位應立即提供資料。

此外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，北市議會大會決議，從5月16日至29日暫停會議，議程順延，原訂定市政總質詢延後到30日至6月14日，此會期預定6月14日結束，將視狀況討論是否加開臨時會。（編輯：張銘坤）1110511