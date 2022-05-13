台中市托嬰中心若有確診者 全班停托7日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）衛福部函文各縣市政府，托嬰中心出現確診，停托天數自10天縮短為3天。台中市政府今天宣布，托嬰中心若出現確診個案，全班停托7天，居家式的托嬰服務比照辦理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台中市政府今天下午召開疫情說明記者會。有關教育部放寬確診停課標準，衛福部10日函文各縣市政府，托嬰中心若出現確診個案，停托天數從原本10天縮短為3天。

市長盧秀燕在防疫記者會表示，考量2歲以下嬰幼兒未打疫苗，為保護孩童安全，徵詢業者意見並參考其他縣市作法，托嬰中心如有確診案例，在確診前2天曾送托，所屬班級的嬰幼兒、托育人員，全班停托7天，居家式托育服務亦比照辦理。

盧秀燕指出，台中市181家托嬰中心，自4月15日至5月10日，有38家托嬰中心通報確診個案，約占21%。工作人員第3劑疫苗施打率96.4%，但2歲以下的嬰幼兒多數沒戴口罩且不能打疫苗，加上托嬰中心是相對密集場所，停托標準應比國、高中更嚴格。

台中市發給居家照護者的關懷包中均配置1台血氧機，盧秀燕說，血氧機的回收並不理想，呼籲市民解除隔離後，記得拿到衛生所歸還，消毒後可供下一個人使用。因有民眾表示家中本就有血氧機，不需要提供，後續血氧機發送改採「詢問制」。

關於疫苗施打，盧秀燕表示，為提升疫苗接種率，接種疫苗加碼獎勵延長到5月31日，設籍台中市的65歲以上長輩（含55歲以上原住民）、設籍台中且於台中市服務機構第5類對象，接種新冠疫苗1到3劑，就會發給新台幣500元現金。（編輯：黃世雅）1110513