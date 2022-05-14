首波梅雨報到 台南天色陰霾下雷雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）今年首波梅雨鋒面報到，台南今天上午天色陰霾，烏雲密布，下起雷雨，民眾紛紛搬出許久不見的雨具，台南市政府水利局也開設三級應變中心，監控水情變化。

台南今天上午飄雨，偶有雷鳴，告知市民梅雨季正式登場，不論是開車、騎車或步行，得隨身攜帶雨具，即使雨勢不大，至少讓人覺得總算下了雨，乾旱威脅小了點。

中央氣象局南區氣象中心對台南市及高雄市發布大雷雨訊息，台南市示警區域涵蓋麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，其中佳里區24小時累積雨量已達51毫米。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府水利局三級應變中心開設，各公所及相關局處人員備守，防救災單位保持警戒，注意水情。台南市長黃偉哲已要求加強易淹水潛勢地區道路側溝及排水設施清淤，各地區抽水站及移動式抽水機也預為測試，以降低積淹水風險。

全台最大水庫的曾文水庫，截至今天上午10時累積雨量10.6毫米，有效蓄水量1億4058萬公噸，蓄水率27.59%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，累積雨量13毫米，有效蓄水量4621萬公噸，蓄水率58.41%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，累積雨量8.9毫米，有效蓄水量4831萬公噸，蓄水率54.07%。（編輯：郭諭儒）1110514