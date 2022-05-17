台中升級親子得來速 家長採檢免重覆排隊

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）為守護疫苗防護力比較不足的幼童，台中推出兒童得來速機制，台中市長盧秀燕今天宣布，將升級成「親子得來速」，1名小朋友可由2名親屬陪同一起篩檢，免重覆排隊。

盧秀燕下午以視訊方式主持台中市疫情指揮中心線上防疫記者會中公布，台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案4770例，明天起兒童得來速將升級為親子得來速。

盧秀燕指出，台中市從7日起推出兒童得來速就醫機制，為兒童就醫提供綠色通道，在市府衛生局努力下，全市有130家兒童專科診所與11家大型綜合醫院加入。

由於有家長反映，因為全家人確診，在快篩陽性後，小孩排兒童得來速，但家長還要去醫院急診室排隊篩檢，再帶著小孩子去排隊，等於重覆排隊。盧秀燕說，衛生局為此與各大醫院溝通協調後，決定將兒童得來速中的8家協力大型醫院，優化為「親子得來速」。

盧秀燕表示，親子得來速可提供18歲以下的兒童與青少年由2名親屬陪同，透過獨立的親子動線，進行核酸檢測（PCR），並安排家醫科醫師問診、給藥，讓親子免去重覆排隊，體貼需要帶著兒童、有緊急就醫篩檢需求的家庭。

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盧秀燕也感謝台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、豐原醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區及大甲院區8家醫院親子門診協助與配合執行。

首批輝瑞BNT兒童劑型疫苗昨天抵台，盧秀燕說，目前中央尚未公告後續校園集中接種作業期程，但為早日建立起校園群體防護力，已請各級學校在19日前發放接種須知及意願書給家長，市府後續會依中央規劃期程啟動施打疫苗作業。（編輯：郭諭儒）1110517