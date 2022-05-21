蓮池潭水域運動中心開幕 培訓與觀光功能兼具

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高雄蓮池潭水域運動中心21日開幕，高雄市長陳其邁（中）、民進黨高雄市議員黃文志（右3）、邱俊憲（右1）等人出席剪綵。中央社記者曾以寧攝 111年5月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄蓮池潭水域運動中心今天開幕，高雄市長陳其邁說，盼藉此增加民眾親水選擇。未來民眾可現場體驗獨木舟、SUP等水域活動，場域將兼具水域運動培訓基地與運動觀光功能。

高雄市政府今天舉辦蓮池潭水域運動中心開幕記者會，陳其邁與國民黨議員陳麗珍、民進黨議員李雅慧、黃文志、邱俊憲等多人一起剪綵，鳴笛宣告2022港都盃龍舟表演賽開跑。

陳其邁致詞表示，蓮池潭是許多高雄人共同的情感和回憶，在地議員長期關心蓮池潭發展、期盼開放水域活動。台灣是海洋國家，中央積極推動向山、海致敬，高雄作為港灣城市，還有蓮池潭、愛河等水域，應該要增加民眾親水機會。

陳其邁說，蓮池潭水域運動中心開幕，除讓民眾可以在蓮池潭這個開放水域從事更多種活動、習慣親水環境，市府也會持續推動改善周遭環境，讓民眾有更多親近蓮池潭的機會。

高市府運發局資料說明，水域運動中心前身為「蓮池潭艇庫」，獲行政院前瞻基礎建設計畫經費，拆除既有艇庫、新建為地上2層建築物，結合承租廠商「蓮池龍運動商行」的水域運動經營專業，期望成為南台灣兼具水域運動培訓基地與運動觀光景點指標場域。

運動中心人員指出，未來除了提供民眾現場租用獨木舟和SUP等水上活動設施、會有教練現場教學，也可提供選手進行水域運動訓練，愛好玩家也可自備立槳板等器材前來。

因應高雄夏日白天炎熱，預計7月後還將推出「夜間划龍舟」等特色水域活動，讓民眾從不同角度欣賞、親近蓮池潭。（編輯：卞金峰）1110521