桃園長幼三合一綠色通道 將新增華亞科技園區站

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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市目前有9處社區採檢站開設長幼PCR三合一綠色通道，23日起將新增龜山華亞科技園區採檢站，提供6歲以下兒童及65歲以上長者採檢、醫生看診、拿藥的三合一服務。

桃園市政府衛生局今天發布新聞稿表示，桃園市自5月11日起開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，提供6歲以下兒童及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務。

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開設的採檢站包括桃園中路、中壢龍岡，桃園巨蛋、八德瑞興市民活動中心、中壢中正公園、蘆竹彎頭仔市民活動中心、大園南港活動中心、楊梅及龍潭戶政事務所等9處。

衛生局表示，龜山華亞科技園區採檢站（龜山區科技三路88號對面停車場），將在23日起加入三合一服務，每週一至週五的上午9時至中午12時，提供6歲以下兒童及65歲以上長者綠色通道服務，以減少醫療院所壓力及增加幼童與高齡長者的就醫便利性。（編輯：方沛清）1110521