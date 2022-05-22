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基隆陰雨疫苗施打站未現人潮 林右昌籲踴躍接種

2022/5/22 15:51
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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市府今天在基隆港務公司開設大型疫苗施打站，可能因為陰雨未現大量排隊人潮，市長林右昌說，施打站開設到下午4時30分，現在免排隊，呼籲民眾接種疫苗，提升保護力。

基隆市衛生局透過新聞稿表示，截至中午為止，港務公司大型施打站接種疫苗人數共148人，在疫苗施打種類部分，選擇施打BNT有103人、莫德納39人、高端6人。

此外，中央流行疫情指揮中心下午公布基隆市新增1799例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，從2020年起，累計死亡案例從昨天的68例，今天增加4例達72例。

基隆市政府衛生局長吳澤誠向中央社記者表示，4例死亡病例是由各醫療院所透過平台報給中央，不是經過衛生局上傳，對於死亡病例年齡、病史及是否曾施打疫苗，衛生局必須調出病例，並從系統找出個案逐一比對，再經過整理後，才能瞭解個案情況。

吳澤誠說，基隆市在累計20多名死亡病例時，衛生局曾分析死亡病例多為75歲以上，且有6成沒有打過疫苗，或是僅接種過一劑疫苗，至於近期累計的死亡個案，必須調出病例後再進一步分析。（編輯：李錫璋）1110522

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