解決停車缺口 鳳山運動園區地下停車場完工啟用

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）為解決鳳山運動園區周邊停車供給缺口，高雄市交通局歷時1年9個月興建地下停車場，今天宣布完工，可提供小型車停車格位614格，即日起開放民眾使用。

交通局下午舉行鳳山運動園區地下停車場啟用儀式，副市長林欽榮出席表示，鳳山運動園區鄰近中山路商圈、鳳凌廣場及衛武營都會公園、捷運橘線O12車站等，此前每逢交通尖峰時段，周邊就有約500輛停車供給缺口，造成民眾不便。

林欽榮說，為解決地方停車位供給不足問題，市府爭取中央前瞻計畫補助，於鳳山運動園區地下空間興建地下停車場，總建設經費約新台幣7.2億元，歷時約1年9個月後完工，可提供小型車位614格。

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交通局表示，鳳山運動園區地下停車場即日起開放使用，採計時收費，半小時15元，12小時最高收100元。另除停車空間有電動車充電樁、智慧停車系統外，地面層也一併施作全新操場跑道、共融遊具設施、活動廣場及符合國際標準的足球場地，可作為民眾休閒活動空間。

運發局表示，配合停車場啟用，鳳山田徑場也將重新開放民眾使用，運動中心提供2週的羽球館買一送一、體適能團體課程百元體驗、健身房及游泳池3人同行1人免費等優惠活動。（編輯：黃世雅）1110523