台南改線上教學1週 首日仍近4千人到校

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市高中以下學校、補習班及課照中心今天起至29日改為線上教學，市府指出，線上教學首日運作良好，但今天仍有3879人因家長無法照顧或其他原因到校學習。

台南市長黃偉哲今天視察台南市公版直播課程線上教學情形時表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒期間，台南市推出應變措施公版教學課程，這次除了各班各校有自己的老師直播之外，市府還是製作國小1至4年級公版直播教學，希望提供另一項選擇。

黃偉哲指出，教師可安排學生觀看並從旁指導，減輕教師負擔，直播教學後的影片，也會存放台南市教育局的「線上自主學習平台」，讓學生課後能持續溫故知新。

台南市政府教育局下午發布新聞稿指出，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，自今天起至29日改為線上教學，經過各校積極整備，首日運作良好，如實如質進行各項教學活動。

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台南市教育局長鄭新輝表示，考量各區域疫情發展情況不同，此次保留各校評估是否維持實體課程的權宜措施，各校所在區域若未受疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持現行實體授課方式，並落實相關防疫作為。

鄭新輝指出，另外，家長如無法在家照顧或其他原因，學校須提供學生到校學習的基本照顧服務，經各國中小學回報統計，今天到校安置的學生共3879人（國小3649人、國中230人），到校學生比率約3%，並有13所國小維持實體授課。（編輯：黃世雅）1110523