立委陳玉珍將發送2000份快篩試劑 27日截止登記
2022/5/24 13:23（5/24 13:46 更新）
國民黨立委陳玉珍（左）24日表示，在與相關單位協調後，進口一批快篩試劑，將免費發送2000份、每份50劑快篩試劑供民眾使用。（陳玉珍國會辦公室）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月24日
（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）中國國民黨籍立委陳玉珍今天表示，國內確診人數攀升，在與相關單位協調後，進口1批快篩試劑，將免費發送2000份、每份50劑快篩試劑供民眾使用。25日起至27日受理登記。
陳玉珍國會辦公室發布新聞表示，為符合個人申請輸入海外快篩試劑的政策，想要領取免費快篩試劑的民眾，須先私訊陳玉珍的LINE＠，Line ID是@lovekinmen；私訊時務必留下姓名、身分證字號、電話及聯絡住址，作為提供申請快篩劑報關進口使用。
陳玉珍指出，開放登記時間從25日凌晨零時起至27日晚上11時59分為止，一共2000份，每份50劑，每人每個LINE帳號僅限登記1份。
陳玉珍辦公室表示，為方便更多民眾可領取到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，發放對象不限金門籍鄉親，有需要都可以登記申請。領取的確切時間，須等到快篩劑確定入關後，會再公告通知。（編輯：戴光育）1110524
國民黨立委陳玉珍（左4）24日表示，為方便更多民眾可領取到COVID-19快篩試劑，在與相關單位協調後，進口一批快篩試劑，將免費發送2000份供民眾使用。（陳玉珍國會辦公室）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月24日
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