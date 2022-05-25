送2支快篩試劑 新北喊65歲以上長者打疫苗

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市長侯友宜今天表示，為鼓勵65歲以上長者出來接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，市府將送2支快篩試劑，讓市民除保護自己也能保護家人。

侯友宜上午到新北市議會進行市政總質詢，接受媒體聯訪時表示，他才巡視江翠篩檢站所開設中西醫防疫急門診，在啟用快篩陽視同確診下，將及時給予民眾中西醫診療和給藥。

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他表示，新北市的38處社區篩檢站將部分轉型防疫急門診，部分仍進行PCR採檢，讓醫護少了採檢工作，能回去守好中重症患者。

他表示，由於長者染疫多中重症，雖然新北市長者施打第3劑的比率已達72%，但仍有很多人沒有打第1、第2或第3劑，在第4劑即將開打下，為鼓勵65歲上長者施打疫苗，不管打第幾劑，只要在6月底前出來施打就送2支快篩試劑，讓市民除保護自己也能保護家人。（編輯：方沛清）1110525