台南輝瑞兒童疫苗接種 黃偉哲：6/7起到校施打

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（中央社記者張榮祥台南25日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南輝瑞兒童疫苗今天預約開打，但因市府政策持續變動而引起議論，台南市長黃偉哲表示，預定6月7日起到校施打，疫苗量能是足夠的。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，台南疫情愈來愈嚴重，輝瑞兒童疫苗已預約開打，直到6月6日；市府預定明天或後天宣布高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心是否持續暫停實體授課，仍維持線上教學。

至於台南輝瑞兒童疫苗接種政策持續變動而引起議論，台南市政府教育局長鄭新輝表示，這是資訊傳遞引起的誤解。黃偉哲也說，預定6月7日起到校施打，目前台南獲配5萬4000劑輝瑞兒童疫苗，已預約逾5萬1000劑。

鄭新輝表示，台南發放222所學校2萬多名學生家長同意書中，迄今132所學校55.1%家長同意接種輝瑞兒童疫苗，顯見家長願為孩子提高保護力；另台南有18所規模較小學校，因未受疫情影響，依舊採取實體授課。

台南5月9日啟動65歲以上長者施打疫苗送快篩試劑，如今有1萬7505名長者走出家門接種，黃偉哲同時感謝中央流行疫情指揮中心採用台南政策施行於全國。

COVID-19疫情蔓延，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23日至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（編輯：謝雅竹）1110525