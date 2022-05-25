農會推智慧戰情室 美濃割稻決策更精準

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄美濃推廣優質好米「高雄147」，今年契作首度嘗試智慧化管理，經由AI演算，讓每筆地的種植到採收資訊具體呈現，經由預估產量，協助農會規劃每日收穀倉容，提高收穀效率。

依高雄市政府農業局農務管理科數據，今年美濃區農會「高雄147」稻米契作集團產區約390公頃、超過460戶、近2000筆土地。美濃農會首度嘗試導入智慧農業來協助管理，經由AI大數據分析最適採收期及預估收量，幫助農會收榖倉容調配；並導入客製化氣象服務，可作為收割時點判斷輔助，協助農民收割，降低因雨倒伏造成損失。

美濃農會「高雄147」從育秧到收割都是專屬封閉的作業流程，確保稻米品質，但從農民領秧登記分配、用藥時無人植保機管理，到為了確保稻米品質與安全，每塊稻田收割前都需要通過農藥檢驗才能收割、甚而採收期如果遭遇梅雨，如何決定最適當收割時點，並調動專屬割稻機及調配農會收穀倉容，都需要農會投入大量精力。

美濃農會總幹事鍾清輝說，今年契作首度嘗試智慧化管理，導入民間服務，經由AI演算，讓每筆地的種植到採收資訊具體呈現，並可幫助農會規劃農藥檢驗，方便農民收割，經由預估產量，也能協助農會規劃每日收穀倉容，提高收穀效率。

同時也嘗試客製化氣象服務，規劃美濃平原14個點位，每小時都能瞭解降雨強度，進而協助割稻機調度決策，讓割稻作業更順暢。

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農業局長張清榮表示，高雄在智慧農業的導入除了協助農友智慧農場，也希望經由協助美濃農會的集團稻作管理，由點到面讓高雄智慧農業發展面面俱到。今年農會嘗試成果，也會整合到正建置的稻作管理系統，經由契作資訊整合，讓種植到收割資訊能更透明，協助農友務農更智慧、精準。

農業局今天新聞稿表示，去年起規劃補助計畫，輔導願意投入農友導入智慧農業，今年包含美濃農會有27案核定補助，2年預計推動40案場；同時透過農產業資訊共通平台「高雄農來訊」提供農友入門免費的智慧農業應用，每小時已可提供61種作物氣象防災告警服務、300種以上市場交易價量分析，還有AI產銷決策輔助，經由補助計畫降低導入成本，協助農產業智慧化。（編輯：孫承武）1110525