外傳沈慧虹接棒竹市長 林智堅肯定能力出色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）外傳任期將屆的新竹市長林智堅有意讓副手沈慧虹接棒參選。林智堅今天表示，沈慧虹有很好的溝通能力，相信她不論在哪個位置都能做得很出色。

新竹市長林智堅今天視察竹市社區醫療站看診動線時表示，他的工作是要將過去與市府人員努力的政績、建設，繼續延續下去，當然，要找到好的人選，能延續幸福政績很重要。而沈慧虹是他倚重的夥伴，也是優秀公務人員。

林智堅說，台灣很多公務人員也一樣，在自己崗位上不斷付出，沈慧虹是具有交通專業背景的公務人員，尤其是竹科，交通問題特別嚴峻，協助市府團隊做了很多工作。

林智堅指出，沈慧虹的人格特質很溫暖，也有很好的溝通能力，相信她不論在哪個位置都能做得很出色。

另外，民眾黨立委高虹安，今天到城隍廟拍端午節影片時，媒體問及對於民眾黨的竹市長人選，她說，黨中央應該6月就會啟動提名機制，至於，她個人是否參選，也在評估中。

高虹安表示，民眾黨預計6月會啟動相關提名措施，竹市目前黨內也在徵詢相關的人選。她認為，參選人能否關心新竹的大小事，能否為這個城市謀福利，才是選民關心的重點。（編輯：張銘坤）1110526