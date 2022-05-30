選舉動向引關注 林智堅：現階段工作是防疫

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）新竹市長林智堅選舉動向，是否轉戰桃園市長引關注，林智堅今天表示，疫情間，選對會也未召開，且也沒有與他討論過選情情況，而現階段工作是防疫。

林智堅今天接受媒體聯訪表示，新竹市在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作上，成效不錯，守住竹科、也守住國人的健康，而這也是他現階段最重要的工作。

問及新竹市長人選協調情形、以及是否由副市長沈慧虹接棒選竹市？林智堅說，目前因選對會受疫情影響，沒有召開，未來，若選對會徵詢他的意見，他將依新竹現況說明，而選舉就是這樣，需尊重當事人意願，也一定要尊重選對會決定。

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他指出，沈慧虹是他市政上重要幫手，協助推動很多市政工作，媒體報導後確實有不少市民朋友關心，也轉達對沈慧虹的肯定，不過，最重要是個人意願，還有選對會的決定。

林智堅說，對於近期有不少報導，都不是事實，包括新竹市和桃園市幕僚之間，對於選舉事情有不同看法。而新竹隊和桃園隊無論是在市政交流，或在疫情上，彼此偕同作戰，緊密合作，是堅定的夥伴關係。（編輯：黃世雅）1110530