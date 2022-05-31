澎湖確診增 湖西鄉公所急購快篩劑給學童

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澎湖縣湖西鄉公所動用災害準備金購置COVID-19家用唾液快篩試劑，31日由鄉長吳政杰（左）等前往轄內8所國中和幼兒園，提供每人2劑居家快篩試劑，由校長和園長接受轉贈給學童。（湖西鄉公所提供）中央社 111年5月31日

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（中央社澎湖縣31日電）澎湖縣政府今天公布新增135例COVID-19確診，學生佔25例，所幸大都為輕症。湖西鄉公所緊急購置家用唾液快篩試劑一批，轄內8所國中和幼兒園近500名學童，每人2劑備用。

由於確診個案日增，湖西鄉公所緊急動用災害準備金購置COVID-19家用唾液快篩試劑一批，今天由鄉長吳政杰與代表會主席洪國強前往轄內8所國中和幼兒園近500名學童，每人2劑居家快篩試劑，由校長和園長接受轉贈給學童。

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澎湖縣政府表示，今天公布新增確診有135例，非澎湖籍和外籍人士各1例，其餘133例均為澎湖籍，馬公市100例最多，有4例收治集中檢疫所、1例在三總分院，其餘130例申請居家照護，累積確診2657例（含中症和死亡各1例），收治有768例，康復出院或解除居家照護有1888例。

縣府表示，今天確診案例中，年齡層以20至29歲31人最多，年紀最小的是5個月大的女嬰、最長的為83歲男性，2人皆為輕症。而學生確診達25例，其中澎湖科大9例、馬公高中和澎湖海事各1例、國中小（含幼兒園）14例，均已完成清消。（編輯：郭諭儒）1110531