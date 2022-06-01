南投單日確診創新高 有長輩就診隔天死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投市一名懷孕37週確診孕婦，1日在衛生福利部南投醫院產下2750公克女嬰，檢驗陰性，母女均安。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣今天公布新增1496例確診，創單日新高，另有3人染疫亡，其中2人甚至就診隔天就死亡；另外，南投市32歲孕婦產前檢驗陽性，今天剖腹產下2750公克女寶寶，嬰兒檢驗陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布新增1496例確診，縣內確診案例再創新高，另有1女、2男染疫死亡；不過也有好消息，南投市一名懷孕37週確診孕婦，今天在衛生福利部南投醫院產下2750公克女嬰，檢驗陰性，母女均安。

衛生局表示，染疫死亡個案都未打COVID-19疫苗，竹山鎮66歲女性有慢性肺疾，5月28日呼吸喘住院，5月29日死亡；南投市80歲男性有腎臟病，呼吸困難就醫判斷呼吸衰竭，5月28日死亡；埔里鎮85歲男性有心臟病史，5月28日確診採居家照護，5月29日呼吸衰竭死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局發布新聞稿表示，原本中央同意撥配輝瑞兒童疫苗給南投縣，但3000劑供給量臨時跳票，5月30日晚間被告知「視疫苗接種及庫存，再行通知」，打亂南投疫苗調度，校園接種時程早已排定，中央暫緩撥配兒童疫苗，迫使南投縣需「移緩、濟急」調度因應。

衛生局表示，考量偏鄉交通不便、醫療資源不足等問題，請中央重視疫苗供應、補足數量；另外，請家長放心，校園排定兒童疫苗注射時間一定會執行，但因中央臨時緩撥，須調控校園接種剩餘量，再供應其他學校，連帶診所施打規劃也受影響。（編輯：陳仁華）1110601