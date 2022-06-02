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澎湖年底選舉 民進黨力拚所有提名全壘打

2022/6/2 16:48（6/2 16:56 更新）
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民進黨澎湖縣黨部2日舉行新、卸任黨部主委交接儀式，並正式對外公布年底地方公職選舉的提名參選人名單，期許所有提名人力拚全壘打。中央社 111年6月2日
民進黨澎湖縣黨部2日舉行新、卸任黨部主委交接儀式，並正式對外公布年底地方公職選舉的提名參選人名單，期許所有提名人力拚全壘打。中央社 111年6月2日
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（中央社澎湖縣2日電）年底選舉，民進黨澎湖縣黨部今天舉行新舊任主委交接，並正式對外公布提名參選公職的參選人，黨籍立委楊曜再度重申不會參選縣長，但年底選舉會扮演好推手，期待所有提名力拚全壘打。

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楊曜今天在新舊任主委交接時指出，澎湖從高植澎當選縣長開始，民進黨在澎湖曾先後擔任過3屆縣長、3屆立委和1屆馬公市長，年底選舉剩下不到半年時間，縣長部份，個人再度重申絕不會參選，希望黨中央儘速完成提名，發揮母雞帶小雞，穩定軍心，全力衝刺，希望都能順利當選，重返執政。

民進黨澎湖縣黨部今天舉行新舊任主委交接，卸任主委盧長在交棒給新任主委顏家康，同時對外公布年底地方公職選舉的提名參選人，包括有馬公市長參選人黃健忠與縣議員第一區呂黃春金、盧長在和蘇育德，以及第二選區蔡清續等人。（編輯：陳仁華）1110602

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