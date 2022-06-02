更多編輯台推薦新聞：
賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
吳念真當40年做戲的人最想拍一清專案 國際書展分享黑道大哥趣談
首頁 / 地方

苗栗縣深耕閱讀寫作力 連續10年選拔文狀元

2022/6/2 19:06（6/2 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣政府為厚植學子閱讀與寫作能力，自民國102年起全國獨創文狀元選技競賽，今年邁入第10年，2日在縣府頒獎表揚各組獲獎的狀元、榜眼、探花。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月2日
苗栗縣政府為厚植學子閱讀與寫作能力，自民國102年起全國獨創文狀元選技競賽，今年邁入第10年，2日在縣府頒獎表揚各組獲獎的狀元、榜眼、探花。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣政府為厚植學子閱讀及寫作能力，自民國102年起全國獨創文狀元選技競賽，今年邁入第10年，今天在縣府表揚國小5、6年級和國中7、8年級共4組的狀元、榜眼、探花得主。

苗栗縣111年文狀元選拔競賽頒獎典禮，今天在縣府第2辦公大樓國際會議廳舉行，縣府教育處指出，今年文狀元選拔，計有國小5、6年級以及國中7、8年級共602人進入複賽，最終評選出各組狀元1名、榜眼2名、探花3名、進士5名、秀才15名，4組共計104人獲獎。

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，典禮僅安排各組狀元、榜眼、探花得主共24人到場接受副縣長鄧桂菊頒獎表揚。狀元獎每人獲頒獎金新台幣5000元及獎狀，榜眼獎獎金4000元及獎狀，探花獎金3000元及獎狀；其餘進士獎和秀才獎共計80名得獎學子，將由各校擇期代為頒獎，獎金分別為2000元及1000元。

鄧桂菊表示，透過閱讀不但能拓展視野，還能提升終身學習能力，縣府持續辦理文狀元選拔競賽、夢花文學獎全國徵選等，都是希望深耕閱讀種子，苗縣連續3年獲得「整體閱讀力表現績優城市」縣市人口50萬以上組全國第1名，展現縣府推廣閱讀的豐碩成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄧桂菊說，文狀元寫作競賽至今已連續辦理10年，期許持續開創下一個「黃金10年」，幫助孩子們提升閱讀興趣，並透過閱讀探索自我、品閱生活、理解世界、創造未來。

教育處表示，這屆文狀元選拔競賽，先由縣立圖書館邀集18鄉鎮市及全縣國中小舉辦聯合書展，推廣親子共讀，3月間由各校先行辦理初賽，4月舉行全縣複賽，選手根據命題內容寫作，再遴聘國內教授、專家學者擔任閱卷；評審委員認為4名狀元的作品脈絡分明、情采兼備，大都能以個人經驗為主，同時巧妙結合書中內容，提出不同觀點的見解批判，實屬難得。（編輯：方沛清）1110602

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族