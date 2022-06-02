苗栗縣深耕閱讀寫作力 連續10年選拔文狀元

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苗栗縣政府為厚植學子閱讀與寫作能力，自民國102年起全國獨創文狀元選技競賽，今年邁入第10年，2日在縣府頒獎表揚各組獲獎的狀元、榜眼、探花。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月2日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣政府為厚植學子閱讀及寫作能力，自民國102年起全國獨創文狀元選技競賽，今年邁入第10年，今天在縣府表揚國小5、6年級和國中7、8年級共4組的狀元、榜眼、探花得主。

苗栗縣111年文狀元選拔競賽頒獎典禮，今天在縣府第2辦公大樓國際會議廳舉行，縣府教育處指出，今年文狀元選拔，計有國小5、6年級以及國中7、8年級共602人進入複賽，最終評選出各組狀元1名、榜眼2名、探花3名、進士5名、秀才15名，4組共計104人獲獎。

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，典禮僅安排各組狀元、榜眼、探花得主共24人到場接受副縣長鄧桂菊頒獎表揚。狀元獎每人獲頒獎金新台幣5000元及獎狀，榜眼獎獎金4000元及獎狀，探花獎金3000元及獎狀；其餘進士獎和秀才獎共計80名得獎學子，將由各校擇期代為頒獎，獎金分別為2000元及1000元。

鄧桂菊表示，透過閱讀不但能拓展視野，還能提升終身學習能力，縣府持續辦理文狀元選拔競賽、夢花文學獎全國徵選等，都是希望深耕閱讀種子，苗縣連續3年獲得「整體閱讀力表現績優城市」縣市人口50萬以上組全國第1名，展現縣府推廣閱讀的豐碩成果。

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鄧桂菊說，文狀元寫作競賽至今已連續辦理10年，期許持續開創下一個「黃金10年」，幫助孩子們提升閱讀興趣，並透過閱讀探索自我、品閱生活、理解世界、創造未來。

教育處表示，這屆文狀元選拔競賽，先由縣立圖書館邀集18鄉鎮市及全縣國中小舉辦聯合書展，推廣親子共讀，3月間由各校先行辦理初賽，4月舉行全縣複賽，選手根據命題內容寫作，再遴聘國內教授、專家學者擔任閱卷；評審委員認為4名狀元的作品脈絡分明、情采兼備，大都能以個人經驗為主，同時巧妙結合書中內容，提出不同觀點的見解批判，實屬難得。（編輯：方沛清）1110602