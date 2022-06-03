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中央設兒童疫苗接種站 盧秀燕：資源越多越好

2022/6/3 12:08（6/3 12:21 更新）
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台中市長盧秀燕（前右）3日上午前往南屯區公所，視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑發放作業，並到診所了解兒童疫苗施打情形。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月3日
台中市長盧秀燕（前右）3日上午前往南屯區公所，視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑發放作業，並到診所了解兒童疫苗施打情形。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月3日
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（中央社記者蘇木春台中3日電）行政院長蘇貞昌今天到台中視察兒童疫苗大型接種站，台中市長盧秀燕表示，物資或整備資源愈多，對市民愈好。「這個站是由中央設置，我們表示歡迎」，市府跟中央一條心。

盧秀燕今天上午先到南屯區公所，視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑發放作業，接著前往診所了解兒童疫苗施打情形。

針對行政院長蘇貞昌今天前往國立自然科學博物館，視察兒童疫苗大型接種站。盧秀燕接受媒體聯訪時表示樂觀其成，她說，物資或整備資源愈多，對市民愈好。「這個站是由中央設置，我們表示歡迎」，市府跟中央一條心。

盧秀燕表示，大型接種站台中市政府很多工作人員也出動配合，例如交通局協助民眾停車需求、警察局維護秩序、部分行政人員支援協助，另有衛生局團隊也到場督導，中央地方一條心，大家努力防疫，目的就是讓這個城市更好，市府樂於協助配合。

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至於台中市兒童疫苗目前施打情形，盧秀燕說，中央公布的數據顯示，台中市兒童疫苗施打是六都前3名，台中市符合資格需要施打的孩童近19萬人，昨天施打近2萬人，累積到昨天已施打約11萬人，注射率非常好，預計10日前可以結束。

盧秀燕指出，國小學童施打完第1劑疫苗，接著國、高中生也正在施打，國小加國、高中生總數約40萬人，施打數量非常龐大，感謝醫護人員不眠不休服務市民。民眾利用端午連假出去走走是人之常情，盼大家戴好口罩，做好防疫工作，保護好自己，共度難關。（編輯：黃世雅）1110603

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