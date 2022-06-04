黑狗受困溪畔岩縫 消防人員、遊客協力救援脫困

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花蓮縣消防局接獲民眾報案，黃金峽谷三棧溪有黑狗受困岩縫中，經查看小黑狗右前腳已截斷，消防人員以救生衣充當浮板，與民眾合力將小黑狗抬至三棧溪出口，現場遊客也拿出麵包、烤肉為小黑狗補充體力。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年6月4日

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣消防局接獲民眾報案，黃金峽谷三棧溪發現有黑狗受困岩縫中，遊客協力救出小黑狗，經查看右前腳已截斷，消防人員接手以救生衣充當浮板，歷時2小時完成救援任務。

花蓮縣消防局北埔分隊隊員陳冠佑今天接受媒體聯訪指出，3日中午12時許接獲民眾通報，指出秀林鄉黃金峽谷三棧溪1.5公里處，「中美合作」歷史遺跡附近有1隻黑狗受困，需要救援。

陳冠佑說，獲報後與隊員藍俊斌穿著水域裝備出勤，因事故現場車輛無法抵達，須步行半小時路程，抵達後現場遊客已協力將小黑狗從岩縫中救出。

陳冠佑說，小黑狗未戴項圈，救出後全身發抖、身型瘦小，右前腳已截斷、露出骨頭，但未滲血，不知道受困多久，現場戲水遊客熱情拿出麵包、烤肉餵食小黑狗，小黑狗情緒穩定。

陳冠佑說，評估小黑狗傷勢，只剩3隻腳且有傷口，不適合行走，就以救生衣充當臨時浮板，與民眾合力將小黑狗抬至三棧溪出口，歷時2小時完成這起特別的救援任務。（編輯：陳政偉）1110604