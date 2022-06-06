蔡其昌批快篩有市長貼紙 盧秀燕：署名代表負責

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）中市府發放免費快篩試劑，外盒貼上「市長盧秀燕關心您」貼紙惹議，立法院副院長蔡其昌呼籲暫停無關防疫工作。盧秀燕表示，市府發送各式物品都會以市長署名，是負責任表現。

台中市政府推出溫暖助防疫政策，對於高風險、接觸群眾的第一線人員，加發快篩試劑，共分為7大類，每人2劑；因外盒貼上「市長盧秀燕關心您」的貼紙，引發討論。

蔡其昌今天號召企業捐贈千件防護衣服，給童綜合醫院的醫護人員，捐贈儀式在童綜合醫院舉辦，他接受媒體聯訪表示，市府的基層公務人員很辛苦，到各地執行防疫工作，快篩試劑被貼貼紙，他呼籲，先暫停這些跟防疫無關的工作，不然公務人員太辛苦了。

他說，醫護同仁和公務人員都需要休息，沒有必要的政治動作及選舉考量，暫時先放旁邊，團結防疫才可以護著台中市民的健康。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，國民黨台中市議員陳政顯指出，市府溫暖助防疫政策，發送快篩試劑給高風險的7類人員，公家機關發放物資，包括總統府、行政院、高雄市政府等機關，哪個單位沒署名。

陳政顯說，完全不署名，民眾拿到了怎麼知道是誰送的，到底可不可以用，市長是機關代表人，用市長的名字難道錯了嗎？呼籲不要拿防疫來做政治操作。

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民進黨籍市議員江肇國則說，中央因應疫情持續延燒發快篩試劑，中市府卻在救急的快篩試劑上貼市長貼紙，大作宣傳，選舉宣傳難道比防疫更重要，浪費金錢、時間、人力。對比高雄在年初拿到快篩試劑，市長陳其邁以信告知民眾使用指引，而盧秀燕只是貼上自己名字的貼紙，大可不必。

盧秀燕回覆，首長為機關代表人，市府發放各式各樣文件、物品都會以市長署名，這不僅代表機關也是負責任的表現，不論中央或地方政府都是如此，行之有年。她強調，防疫不應冷冰冰，防疫期間大家非常辛苦，市府送暖祝福、關心市民，這也是署名的用意。（編輯：謝雅竹）1110606