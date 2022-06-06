陳其邁：高雄高原期還有7天 107萬劑快篩發逾8成

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高雄市長陳其邁（中）6日召開COVID-19防疫記者會表示，高雄疫情高原期還有7天，最重要的是高峰不要超過醫療量能，因此高原期時間比北部更長是必然結果，但目前整體醫療量能充足，專責病房空床率5成。中央社記者曾以寧攝 111年6月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市長陳其邁今天預估，高雄疫情高原期還有7天。市府日前宣布孕婦、國小及幼兒園學童、維持社會正常運作等各類人員可領2劑快篩，共發107萬劑，目前約86%已領取完畢。

陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄現在盛行率達8.16%，預估高原期還有7天。高雄疫情慢慢上來、慢慢下去，最重要的是高峰不要超過醫療量能，因此高原期時間比北部更長是必然結果，但目前整體醫療量能充足，專責病房空床率5成。

高雄市政府日前宣布孕婦、國小及幼兒園學童、維持社會正常運作等各類人員可領2劑快篩，共將發放107萬劑，陳其邁說，目前已有92萬劑發放完畢，預估明天就能全部領取完畢。

市府表示，兒童疫苗接種率已近7成，今天有21所學校安排校園接種，尚有99所學校要施打，預計8日前多數學校都能打到；並持續開設5到11歲兒童疫苗、12到17歲青少年疫苗接種特別診，今晚8時起可上「高雄市新冠肺炎疫苗預約系統」預約。

會中有媒體詢問，有民眾投訴家人陸續確診，衛生局卻沒有安排入住防疫旅館。衛生局簡任技正潘炤穎說明，個案是10口之家，其中已有7人確診，經瞭解另外3人有一人一室，衛生局接獲通報後致電詢問是否需移到防疫旅館隔離，家屬也表示沒有需要。

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另有一名90歲高齡嬤確診後失去意識送醫，後來院方讓阿嬤出院返家，引家屬質疑。潘炤穎說，個案原有血壓偏低情況，後來血壓恢復正常，也恢復意識，胃口、精神都恢復良好，醫師釐清沒有肺部、上呼吸道感染情況後，經專業考量，請家人陪同阿嬤回家休養，並無缺病床情況。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增7506例確診個案，市府表示，其中有24例轉銜外縣市；並因連假結束，考慮假期遞延效應，預估明天確診數可能會再上升。（編輯：陳仁華）1110606