確診死亡者免24小時火化 中市租臨時冰櫃因應

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）確診死亡個案火化未規定24小時內火化，台中市議員憂心，如無限期火化時間，往生者遺體如何存放。台中市政府表示，將在殯儀館旁搭建帳篷放置臨時冰櫃，協助家屬暫存確診者遺體。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2020年1月15日新列為第五類法定傳染病，於發現個案後需在24小時內報告當地主管機關，對於確診屍體應火化或報請地方主管機關核准後深埋。COVID-19不同於伊波拉病毒感染等6項第五類傳染病，無24小時內入殮並火化要求。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，國民黨籍台中市議員張廖乃綸指出，疫情嚴峻，雖中央未強制規定確診者往生後，24小時內需火化，但相關單位從嚴執行，確診的往生者遺體如何存放？家屬能自主決定送終的期程嗎？

國民黨籍台中市議員張瀞分指出，一名好友的90多歲高齡母親，日前因母親發燒，住院採檢確診，染疫4天後死亡，住院期間因防疫家屬無法前往探視，往生後家屬也只能在醫院外40公尺處跪別，令人痛心。

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台中市長盧秀燕表示，市府近日的防疫會議有討論，但因殯儀館的冰櫃無法協助冰存，同意在殯儀館旁搭建帳篷放置臨時冰櫃，協助家屬冰存確診者遺體，符合中央「盡速火化」規範中執行。

民政局長吳世瑋指出，2天前，台中市政府都要求24小時內火化，如今說未強制，市府只能儘量用勸導的方式，目前包含彰化、南投的部分確診者遺體都在台中火化，會勸導家屬24小時內火化，若要辦告別式，再擇吉時吉日來辦。（編輯：卞金峰）1110606