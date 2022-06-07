苗縣象鼻衛生室推一站式服務 照顧後山確診者

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣今天增1983例COVID-19本土確診個案，縣府考量泰安鄉後山地區就醫不便，8日將於象鼻衛生室啟動「視訊診療、快篩陽通報、取藥」一站式服務，照顧部落鄉親。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，苗栗縣政府透過新聞稿公布縣內今天新增1983例本土確診個案，年齡介於1歲以下至99歲，遍布18鄉鎮市，其中竹南、頭份、苗栗、後龍、公館、苑裡、通霄等7鄉鎮市突破百例。

縣府表示，考量泰安鄉幅員遼闊，尤其後山地區交通不便，為體恤部落居民就醫需求，8日將於泰安鄉象鼻衛生室啟動一站式服務，提供快篩陽性者判定診斷確診、視訊診療、開立症狀用藥或抗病毒藥物，照顧後山梅園、象鼻及士林等3村部落鄉親。

至於泰安鄉前山地區的八卦、錦水、清安、大興、中興等5村，將由泰安鄉衛生所提供平日、泰安診所提供平日及假日的快篩陽性判定確診、視訊診療及開立藥物服務。

縣府指出，針對住宿型長照機構，目前持續加強防疫整備，配合中央配發免費居家快篩劑各3劑給機構工作人員及住民，將由物流公司陸續配送至縣內49家機構、共計8793劑快篩試劑。

縣府表示，機構內若出現快篩陽性時，採以集中安置照護，落實24小時內完成符合用藥個案的投藥，以降低住民確診後轉中、重症的風險。

同時要求機構務必落實「人員」與「區域」分倉分流，護理、照服員、清潔人員除應著全套防護裝備執行工作外，要留意執行細節，並持續加強清消作業。（編輯：戴光育）1110607