北市勞動局長特別費明細拒給 議會要求說明法理依據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立和特別費申報不實，台北市議會調查專案小組今天表示，北市府藉前議長吳碧珠答詢內容拒絕議會索資，要求應說明法理依據和補給明細資料。

台北市議會民政委員會今天進行「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」第2次會議，召集人、國民黨台北市議員王欣儀表示，上次和台北市政府索資仍有部分缺漏，針對後續調查步驟進行討論。

國民黨台北市議員游淑慧首先指出，自己先前要求應提供陳信瑜特別費逐筆支出明細，以及特別費請客名單（特別是府內同仁部分）資料，但北市府卻引用前議長吳碧珠於民國95年時口頭答詢說「不用答，只要給大範圍」，但這是否具法定依據且可持續約束至今日仍是個問題，加上特別費後來有修法，她無法接受此理由。

游淑慧還提到，索資要求陳信瑜假期若和同仁餐敘且使用特別費都應列出，但勞動局僅列部分象徵意義資料，若有疑義者都沒放上去。

她舉例說，陳信瑜在109年二二八假期在新北市三峽家樂福消費新台幣239元，名義稱是慰勞同仁餐敘卻未列上，另一筆是3月5日（非假日）在便利商店消費100多元也未提供，自己接到檢舉指陳信瑜平日自己用餐都是用特別費報帳，直批勞動局給的資料是在耍議會，難道要一筆筆幫忙糾正。

針對陳信瑜向先生任職公司購買紅酒一事，游淑慧表示，起先說法稱是自贈禮品，後來又說是餐會飲酒，質疑若是和勞動局業務有關，為何餐敘對象都是高雄產業工會、在地人員和高雄地點，認為有必要進行調查。

王欣儀也附和表示，經查陳信瑜所購紅酒單價幾乎都要1500元起跳，和一般贈禮價格有落差。

另，社民黨台北市議員苗博雅認為，看了相關索資內容，覺得即使議會成立專案小組，北市府仍不放在眼裡，但首長特別費資料本就屬於政府資訊，議員要監督索資是理所當然，北市府現在不提供資料都是託辭，建議要求個資法和政府資訊公開法主管機關的法務局應出來說清楚。

同時，北市府若持續堅持隱匿資訊，就應該要送監察院調查。

國民黨市議員徐弘庭指出，若北市府認為不能給議員的資料，其實可直接做機密認定，議會相對只能開秘密會議看，如此才叫做依法處理模式，否則北市府沒有理由拒絕索資，且之前議會曾調閱台北市長柯文哲特別費明細資料也都有給，憑什麼勞動局長的資料不能給。

調查小組最後決議，無法接受北市府不提供索資的理由，認為不具法理說服性，並要求13日前應提供具體法理依據及立場；其次，16日第3次專案小組會議要求法務局、勞動局、會計和政風等相關單位人員到場，針對缺漏資料和疑似不實狀況等疑慮進行現場詢答。

此外，若北市府屆時態度仍只想拖延時間，不排除將暫擱北市府所提追加減預算案。（編輯：李亨山）1110608