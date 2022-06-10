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新北高中以下321校 13日起恢復實體課程

2022/6/10 15:31
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市教育局表示，因受COVID-19疫情影響程度降低，市內321所高國中小13日起至17日恢復實體課程，比例達94%；至於校外教學、畢業旅行，依各校民主程序、防疫指引規範辦理。

新北市政府教育局今天下午指出，每週召開全巿教育防疫會議，提供學校高低風險判斷最新疫情資訊，彈性授權學校經校內防疫會議通過調整授課模式。

教育局統計，在新北巿340所公私立高中、國中、國小中，13日至17日將恢復實體課程有321校、達94%。這些將恢復實體課程的學校，主要是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響程度降低。

教育局指出，少數學校考量仍有師生確診，出現排課及照顧學生問題，仍採居家線上學習；部分國中、高中規劃施打COVID-19疫苗，因考量疫苗施打後進行2天線上教學，同時避免施打前，學生確診造成無法施打，決議下週全校居家線上教學。

有關校外教學、畢業旅行及戶外教育等活動，教育局告訴中央社記者，原則仍尊重各校以維護學生健康安全為最高前提下，依民主程序、達成親師生共識辦理。

教育局指出，這些活動以防疫為優先原則，依指引確實辦理，並採自由選擇原則，尊重學生參與者意願，且要有完善退費機制。（編輯：戴光育）1110610

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