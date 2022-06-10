屏東慈惠醫專誓師 280名畢業生願前線抗疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東慈惠醫護管理專科學校護理科今天舉行畢業典禮，因疫情當前，280名畢業生誓師醫護加油與抗疫必勝，畢業生盼盡速考取護理師證照，投入防疫第一線，分擔壓力。

畢業生李祖兒在新聞稿中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當前，希望畢業後儘速考取護理師證照，投入防疫第一線，分擔醫護人員壓力，因2年多的抗疫故事令人動容，讓自己更想成為守護台灣的一份子。

李祖兒的母親，同時也是博仁醫院婦產科護理師的翁敏表示，她肯定慈惠醫專的專業訓練，讓身為母親與護理師2種角色的自己，更放心讓女兒投入防疫、守護台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

畢業典禮中，慈惠醫專校長張鳳祥致贈校訓「慈心、成長、創新、眾惠」，期許畢業生都能成為守護台灣的專業護理師，同時成為心存感激的社會新鮮人，帶來幸福感與正能量。

慈惠醫專主任楊惠如說，全國護理師考照率全國平均值，民國107年為51.56%、108年49.08%、109年54.33%，但慈惠醫專五專考照率卻分別高達92.43%、92.72%與94.93%，疫情這2年，護理科畢業生都是戰士，也是學弟妹的驕傲。（編輯：郭諭儒）1110610