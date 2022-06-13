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中市啟動雅潭路平工程 拚年底完工

2022/6/13 16:14（6/13 16:46 更新）
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台中市政府13日啟動雅潭路2、3段路平及人行道改善工程，市長盧秀燕（前中）在會中表示，雅潭路貫穿潭子與大雅區，市府力拚年底前完工，讓民眾過好年。中央社記者郝雪卿攝 111年6月13日
台中市政府13日啟動雅潭路2、3段路平及人行道改善工程，市長盧秀燕（前中）在會中表示，雅潭路貫穿潭子與大雅區，市府力拚年底前完工，讓民眾過好年。中央社記者郝雪卿攝 111年6月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市政府今天啟動雅潭路2、3段路平及人行道改善工程，市長盧秀燕表示，雅潭路貫穿潭子與大雅區，這項工程花費約1億1295萬元，市府力拚年底前完工，讓民眾過好年。

台中市政府建設局今天舉辦「潭子區及大雅區雅潭路2、3段（昌平路4段至崇德路5段）路平及人行道改善工程」開工祈福典禮，盧秀燕在會中致詞時，感謝沿線居民和商家協力配合，提升無障礙人行環境，讓台中道路換新。

盧秀燕表示，自台中市升格後，市府將人行道改善列為施政重點，她也相當重視道路品質，這段雅潭路因年久失修，道路破損不堪，又因全長約2公里，道路施作面積大，整修經費高。

盧秀燕指出，在地方民意反映及市府和民代積極爭取補助下，尤其感謝國民黨立委楊瓊瓔爭取中央補助，順利於去年10月獲內政部營建署同意補助新台幣9000萬元，推動雅潭路道路及人行道改善。

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盧秀燕表示，雅潭路是貫穿大雅、潭子區的主要幹道，共花費約1億1295萬元改善，讓用路人不再受路障及路樹浮根阻隔，街道天際線也因纜線地下化後更開闊，提供優質的無障礙居住環境，預計年底前完工，讓民眾過好年。

此外，對於台中BRT公車廢止後，市府遭判賠廠商952萬元，盧秀燕在會中接受媒體聯訪時表示，那是前朝、前前朝之間的爭議，但她是現任市長，她會努力把前2任市長發生的爭議收拾好，讓爭議早日結束。（編輯：張雅淨）1110613

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