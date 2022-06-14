懷孕護理師全家染疫 成功抗病毒回工作崗位奮戰

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光田綜合醫院護理師黃鈺茹（圖）懷孕5個月，家中還有1歲4個月大的孩子。今年5月中旬，她和先生以及孩子相繼確診，她最後靠著意志力撐過染疫煎熬，康復後也返回工作崗位繼續奮戰。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月14日

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）光田綜合醫院護理師黃鈺茹和先生及1歲大的孩子在今年5月相繼確診，黃鈺茹因懷孕無法吃藥，以溫水洗澡、冰塊降溫等方式為孩子退燒，以母愛抵禦病毒，康復後返回工作崗位繼續奮戰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，前線醫護人員為疫情奮戰。光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，開刀房的護理人員黃鈺茹懷孕5個月，家中還有1歲4個月大的孩子。今年5月中旬，她和先生以及孩子相繼確診，雖然一家人全部確診，但她手邊卻連常備藥都沒有。

5月中旬，因全台疫情升溫，冰枕、退燒塞劑全都缺貨，她和家人又因確診，那邊都不能去，還好有同事幫忙奔波購買常備藥物、日用品，讓她可安心在家居隔。

黃鈺茹染疫前3天症狀較輕，先生、孩子的症狀較嚴重，她回憶，小孩高燒逼近40度，持續嘔吐、拉肚子，有親友建議讓孩子去隔離病房，但1歲多的寶寶留在陌生環境容易不安，和醫生討論後，決定在家照護。她以溫水洗澡、冰塊降溫等物理方式讓孩子退燒，3天後症狀慢慢減退。

當孩子和先生症狀緩解後，黃鈺茹身體不適的症狀卻變得嚴重，她因懷孕也沒吃什麼藥。她說，「前3天靠著意志力支撐，為母則強吧！」先生病況緩解後，家中事務交由他處理。

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黃鈺茹康復後，立刻返回工作崗位，她表示，因為懷孕的關係，面對確診患者，多少還是會害怕，在全家經歷染疫後，現在接觸到確診者不再害怕。

她也以過來人身分建議民眾，不用太擔心染疫狀況，除了小孩症狀會比感冒更嚴重一點，多加留心外，接種過疫苗的成人，經醫師診斷，討論適合的照護方案、注意事項，準備好常備藥，病毒沒有想像中可怕。（編輯：卞金峰）1110614