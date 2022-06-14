基隆長者第4劑疫苗20日開打 送禮券及快篩試劑
2022/6/14 15:01
（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市長林右昌今天說，65歲（原住民55歲以上）長者第4劑疫苗20日起至24日造冊施打，免預約、不用排隊，一定打得到，只要接種任何一劑疫苗，都可獲500元禮券和4支快篩試劑。
林右昌下午透過新聞稿表示，這次同樣由公所及里長協助造冊發放通知單，長者只要依各里規劃時間前來即可，基隆市政府並安排施打疫苗專屬公車及防疫計程車提供長者使用，若有需要復康巴士者，也可與轄區公所或里長洽詢。
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林右昌說，為鼓勵長者接種疫苗，市府也提供65歲（原住民55歲）以上長者，完成任何一劑疫苗施打即可獲得500元禮券及4支快篩試劑；至於各區規劃施打的時間和地點，市府將在明天公布，符合資格的民眾會在17日前收到通知單。
林右昌表示，基隆市65歲以上長者第1劑疫苗接種率達88%，第2劑81.4%、第3劑67.2%，都在全國各縣市名列前茅，雖目前基隆市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情獲得控制，但還是要透過完整接種疫苗保護自身健康，呼籲民眾踴躍前往接種疫苗。（編輯：陳仁華）1110614
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