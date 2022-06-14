苗栗愛閱逗陣行 788場多元族群閱讀活動開跑

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣政府為帶動縣內閱讀風氣，舉辦「苗栗愛閱逗陣行」系列活動，規劃788場次多元族群閱讀學習、嬰幼兒閱讀推廣、禮袋贈送等活動，邀請民眾踴躍參加，提升閱讀競爭力。

苗栗縣政府結合原住民族事務中心、家庭教育中心及縣立圖書館共同辦理110年新生兒閱讀推廣與禮袋贈書、111年多元閱讀、英語學習Follow me等系列活動，今天舉辦「苗栗愛閱逗陣行」啟動記者會，宣告涵蓋嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡、原住民、新住民、本土語言、數位E時代、英語學習等646場活動以及142場書展，合計788場次活動同步在縣內各鄉鎮市圖書館展開。

記者會中，安排新港國中小團隊表演雙語短劇，流暢的對話贏得滿堂喝采；苗栗縣長徐耀昌也出席記者會，為文華國小兒童讀書會導讀縣府出版的童書繪本「送子鳥驚魂記」，並與孩童互動問答。

徐耀昌表示，從小培養孩子閱讀與語言學習習慣，可提升理解力、溝通能力，有助於學校課業的吸收與融會貫通，縣府積極爭取教育部多元閱讀推展與圖書館空間環境設備改善等經費外，也努力添購各類啟蒙繪本等相關書籍，盼持續提升苗栗縣閱讀競爭力。

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縣府指出，今年準備適合0至5歲嬰幼兒閱讀的繪本圖書，分裝成1200套「閱讀禮袋」致贈給110年出生及入籍苗栗縣的新生兒家庭，每份內含教育部贈送的繪本圖書1本及閱讀手冊，另提供縣府出版的3本兒童繪本「送子鳥驚魂記」、「苑裡喵遊記」及「猴子猴子你為什麼不爬樹」，鼓勵親子共讀以陪伴孩子學習成長。

縣府表示，「苗栗愛閱逗陣行」788場次多元閱讀活動相關訊息，可上苗栗縣立圖書館網站；或電洽037-559001及苗栗縣內各鄉鎮市圖書館查詢。（編輯：李亨山）1110614