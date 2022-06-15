蔣萬安盼大巨蛋放下成見 黃珊珊籲去內政部幫忙

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北大巨蛋工程及議約卡關，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天呼籲北市放下成見，盡快讓大巨蛋完工。台北市副市長黃珊珊說，有成見的不是市府，蔣萬安應去內政部幫忙解決問題。

蔣萬安今天上午出席台灣圓緣慈善推廣協會「國際幸福圓桌論壇」前接受媒體聯訪，對於大巨蛋爭議表示，台北市民對於大巨蛋完工後舉辦賽事有期待，大巨蛋工程延宕這麼久，非常希望柯文哲能放下對大巨蛋的成見，盡快按照契約完工、驗收，讓台北市民有一個能遮風避雨的體育場館可以使用。

隨後出席、有意參選台北市長的黃珊珊對此受訪表示，她不清楚蔣萬安說了什麼，但有成見的不是台北市政府，而是卡在內政部。

黃珊珊說，蔣萬安若清楚了解狀況，應該去內政部幫市府把卡的問題解決，而不是說市府怎麼樣，市府希望大巨蛋盡快完成，超額分潤也已經達成共識，蔣萬安要了解時空背景再來回答問題。

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此外，對於有望代表民進黨參選台北市長的衛福部長陳時中選情，黃珊珊說，陳時中剛確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），身體健康比較重要，要趕快好好養病，趕快回來把防疫工作做好。

大巨蛋啟用遙遙無期，除了因內政部營建署尚未核可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，導致第4次建造執照變更設計遲未過關，部分工程進度無法推進外，還因權利金及國賠訴訟問題無法重新議約。（編輯：李錫璋）1110615