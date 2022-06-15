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彰化大村國小畢典 校長扮九天玄女送祝福

2022/6/15 15:45
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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化大村國小今天舉行線上、實體並行的畢業典禮，大村國小校長江淑芳特別扮演時下熱門的「九天玄女」，鼓勵畢業生以幽默樂觀的態度面對人生，讓生命及人生更加豐富。

彰化大村鄉的大村國小今天舉行線上和實體並行的畢業典禮，讓居隔在家無法出門的畢業生也能參與，校方利用新添購的攝影設備進行線上直播，讓居隔畢業生在網路也可以收看；而在頒獎典禮結束後，突然出現校長江淑芳扮成九天玄女的影片，致詞祝福畢業生。

江淑芳在影片開頭，就以網紅阿翰掀起的算命阿姨角色，模仿起「九天玄女」，並說出「這個加持的開運黃瓜，專治印堂發黑」、「想像你們班導師的臉，再想像葡萄娃娃的臉」等台詞，也學「阮月嬌」的語調把「粗的不好粗（吃），不粗的才好吃」的結緣品黃瓜，送給畢業生。

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江淑芳勉勵畢業生，要常保幽默感，面對人生中每一個困難關卡時，學習用幽默來面對，樂觀看待困難，會使生命更加豐富。

江淑芳接受媒體聯訪時說，學校行政團隊建議她在畢業典禮扮九天玄女時，她一直告訴自己要克服心理障礙，因為她平時在校都在注意說話發音要標準，動作要優雅，演出搞笑角色對她來說挑戰很大，最後決定豁出去了，要給畢業生一個難忘的畢業典禮。（編輯：張芷瑄）1110615

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